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MÜNHAL: İhtiyat Sandığı Dairesi sözleşmeli olarak 'Yazılım Geliştirme Uzmanı' alımı için başvuru kabul ediyor

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İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, sözleşmeli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu için münhal açtı. Müdürlük, 16 Mayıs-16 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
MÜNHAL: İhtiyat Sandığı Dairesi sözleşmeli olarak 'Yazılım Geliştirme Uzmanı' alımı için başvuru kabul ediyor

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, sözleşmeli Yazılım Geliştirme Uzmanı ilanı ve sınav duyurusu yayımladı.

Duyuruda, sözleşmeli pozisyon için başvuruların, ekte belirtilen niteliklere sahip adaylar tarafından 16 Mayıs 2025 ile 16 Haziran 2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacağı bildirildi.

Genel koşullar şöyle: 

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı olmak;

  • Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

  • İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

  • Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi;

    • Rüşvet,

    • Hırsızlık,

    • Dolandırıcılık,

    • Sahtekar­lık,

    • İrtikap,

    • Irza geçme,

    • Hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak. 

Not: Ancak 16 yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere bu bend kuralları uygulanamaz ve İhtiyat Sandığı’na girme hakları saklıdır.

  • Erkek adaylar için yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

  • Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak;

  • Disiplin suçundan ötürü daha önce kamu hizmetinden azledilmemiş olmak (Görevden uzaklaştırılmamış olmak);

  • Emekli maaşı çekmemiş olmak.

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