Musk'ın beyin implantı şirketi, insan denemelerine ortak arıyor

Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink, cihazlarını insanlar üzerinde test etmeye hazırlanırken, ABD'nin en büyük beyin cerrahisi merkezlerinden biriyle deney ortaklığı kurmak için görüşüyor.

Neuralink, 2016'dan beri beyin implantları geliştiriyor. Bu implanların uzun vadede felç ve körlük gibi hastalıklara çare olabileceği düşünülüyor.

2022'nin başlarında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan denemelerinde ilerleme başvurusunu büyük güvenlik endişelerini gerekçe göstererek reddettiğinde şirket ağır bir darbe aldı.

Şirket o zamandan beri FDA'nın endişelerini gidermek için çalışıyor ve başarılı olup olmayacağı belli değil.

Kaynaklar, Neuralink'in Phoenix, Arizona merkezli bir nörolojik hastalık tedavi ve araştırma kuruluşu olan Barrow Neurological Institute ile insan denemelerinin yürütülmesine yardımcı olması için görüştüğünü söyledi.

Müzakereler bir ekip oluşturma ile sonuçlanmayabilir.

Reuters görüşmelerin son durumunu doğrulayamadı. Neuralink temsilcileri, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Barrow'un Nöromodülasyon Merkezi ve Nöroşirürji İhtisas Programı Direktörü Francisco Ponce, Neuralink hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Barrow'un bu alandaki uzun geçmişi nedeniyle bu tür implant araştırmalarını yürütmek için iyi bir konumda olduğunu söyledi.

FDA, Neuralink'in klinik deneyleri için bir ortak bulma çabaları hakkında yorum yapmayı reddetti .

ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi, geçen yıl Neuralink'teki potansiyel hayvan refahı ihlallerini araştırmaya başladı.

Mevcut ve eski çalışanlar, şirketin aceleye getirilen ve gereksiz yere acı çekme ve ölümlerle sonuçlanan hayvan deneyleri hakkında ayrıntılı endişelerini dile getiriyorlar.

Neuralink'in implantı , bilgisayarlarla doğrudan iletişim sağlamak için beyne nüfuz eden veya yüzeyinde oturan elektrotları kullanan bir beyin bilgisayar arayüzü (BCI) cihazı.

Şimdiye kadar hiçbir şirket piyasaya bir BCI implantı getirmek için ABD onayı almadı .