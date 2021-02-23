‘Mutasyon’ araştırması: Vücutta daha uzun süre kaldığından, daha bulaşıcı olabilir

Harvard Üniversitesi araştırmasına göre Britanya’da ortaya çıkan corona virüsü mutasyonunun daha bulaşıcı olmasının nedeni enfekte olan kişilerin vücudunda daha uzun süre kalması olabilir.

Harvard Üniversitesi araştırmasına göre Britanya’da ortaya çıkan corona virüsü mutasyonunun daha bulaşıcı olmasının nedeni enfekte olan kişilerin vücudunda daha uzun süre kalması olabilir.

Virüsün vücutta daha uzun süre kalması, kişilerin daha uzun süre virüsü yaymaları anlamına geliyor.

Araştırmacılar yedisi Britanya mutasyonu taşıyan 65 Covid-19 hastasındaki viral yükü günlük olarak ölçtü.

Her iki grupta da virüs miktarının hemen hemen aynı olduğu görüldü.

Ancak virüsün B117 varyantını taşıyan hastalarda ortalama enfeksiyon süresi 13.3 gün olarak ölçülürken, diğer hastalarda bu süre 8.2 gün oldu

Hastaların viral yükünün pik noktaya ulaştığı süre Britanya varyantında 5.3 gün olurken, önceki varyantlarda iki gün sürdü.

Üniversitenin sitesinde yayınlanan araştırmanın yazarları, bulguların ön çalışma niteliğinde olduğunu vurgulamayı ihmal etmeden şunları ifade etti: “Ancak daha fazla veri tarafında da desteklenirse, bu varyantın enfeksiyonlara neden olmasını önlemek için şu an önerilen 10 günlük izolasyondan daha uzun süre gerektiği anlamına gelir.”