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Mutluyaka ve Lefkoşa’da Yangın: Büyük Maddi Hasar

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Mutluyaka ve Lefkoşa'da dün yangın meydana geldi. Yangınlar sonucunda büyük maddi hasar oluştu...
Mutluyaka ve Lefkoşa’da Yangın: Büyük Maddi Hasar

Yangınlarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

-06.06.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mutluyaka’da Cazımoğlu Zeytinliği mevkiinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 300 metrekarelik seramik, 5 tonluk plastik su deposu, 150 metre uzunluktaki sulama hortumu ile elektrik kablosu, 43 adet zeytin ağacı, 40 dönüm biçilmemiş buğday, 45 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm anız ve 3 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

-06.06.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Ahmet Sokak’ta, bir ikametgahın üçüncü katındaki salon odasında meydana gelen yangın sonucu, küpeşte üzerinde kurumaya bırakılan muhtelif kıyafetler, ikili koltuk, plastik korniş ve balkon küpeştesi yanarak zarar görmüştür. Yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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