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Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli!

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Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli!
Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli!

Dünyada her yıl milyonlarca insan başta sigara olmak üzere tütün bağımlılığı nedeniyle gelişen hastalıklar sonucu hastanede yatıyor veya yaşamını yitiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, sigara içenlerin sadece kendilerine değil bütün çevrelerine büyük zarar verdiklerini hatırlatıyor.

Sağlıklı bir yaşam için sadece sigarayı bırakmak yeterli değil! Başta elektronik sigara ve nargile gibi bütün tütün türevlerinden de uzak durmak gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli olduğu uyarısını yapıyor!

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler masum değil

Uzm. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade ederek şöyle devam ediyor; “Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike yaratıyor.”

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor. Bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzm. Dr. Fadime Tülücü: “Sigarayı bırakmak mümkün!”

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, “Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir!” ifadelerini kullanıyor. 

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