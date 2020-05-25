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NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor

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NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor
NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars ve Ay'da görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyonda kalacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

DHA'da yer alana habere göre NASA; sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak kişilerin astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek. Rusya’daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya’yı akıcı konuşmaları bekleniyor. Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.       

Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti. NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.   

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