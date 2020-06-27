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NASA açıkladı: Bu hafta sonu 5 asteroid Dünya'yı teğet geçecek

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NASA açıkladı: Bu hafta sonu 5 asteroid Dünya'yı teğet geçecek
NASA açıkladı: Bu hafta sonu 5 asteroid Dünya'yı teğet geçecek

NASA, bu hafta son 5 asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini, en büyüğünün Washington Anıtı'ndan daha büyük olduğunu duyurdu.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 5 asteroidin bu haftasonu Dünya'ya yaklaşacağı bilgisini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre gezegene ilk yaklaşacak olan '2020MK' adlı asteroid, 27 Haziran günü Dünya'yı 64 bin kilometre hızla teğet geçecek.

Açıklamada, bunu da 17 metre çapındaki '2020MF1' asteroidi izleyeceği kaydediliyor.

Yaklaşan diğer iki asteroidin de '2020ME1' ve '2020JX1' olduğu belirtiliyor. Bunlardan ikincisi, gruptaki en büyük asteroid olarak öne çıkarken çapının yaklaşık 100 metre olduğu ve Washington Anıtı'ndan daha büyük olduğu belirtiliyor.

Gün içinde Dünya'ya yaklaşacak olan son asteroid ise '2020KQ7' olacak, bunun ise 31 metre çapında olduğu ifade ediliyor.

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