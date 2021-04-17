  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

NASA, astronotları Ay'a indirecek kapsülün inşası için SpaceX'i seçti

»
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu.
NASA, astronotları Ay'a indirecek kapsülün inşası için SpaceX'i seçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, ajansın "Artemis" programı kapsamında Ay'a astronot göndermeye hazırlandığı anımsatıldı.

Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketinin seçildiği belirtilen açıklamada, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Starship adlı iniş kapsülünün Ay, Mars ve diğer destinasyonlara seyahat için tasarlandığı, tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma ve iniş sistemine dönüşmesinin amaçlandığı aktarıldı.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ingenuity, Kızıl Gezegendeki ilk dondurucu gecesinde hayatta kalmayı başardı06 Nisan 2021 Salı 19:39
  • İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı05 Nisan 2021 Pazartesi 11:34
  • Facebook’un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı05 Nisan 2021 Pazartesi 09:09
  • ′′ RootAyyildiz ' in hackleme saldırısının adı ′′ Ayşe tatile çıksın ′′ oldu "."04 Nisan 2021 Pazar 12:18
  • Facebook kullanıcılarının bilgileri sızdırıldı04 Nisan 2021 Pazar 11:29
  • Ramazan ayında mobil cihazlardan alışverişin artması bekleniyor03 Nisan 2021 Cumartesi 19:15
  • SpaceX'e ait roketin parçası Washington Eyaletinde tarlaya düştü03 Nisan 2021 Cumartesi 16:00
  • Youtube'dan ''dislike'' hamlesi02 Nisan 2021 Cuma 20:41
  • Telefonuna uygulama indirdi, 8,5 milyon TL buhar oldu!01 Nisan 2021 Perşembe 14:25
  • "Dünyanın En Değerli Markası" Apple 45 Yılı Geride Bıraktı01 Nisan 2021 Perşembe 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti