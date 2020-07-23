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NASA astronotları dünyaya dönmeden önceki son uzay yürüyüşlerini yaptı

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NASA astronotları dünyaya dönmeden önceki son uzay yürüyüşlerini yaptı
NASA astronotları dünyaya dönmeden önceki son uzay yürüyüşlerini yaptı

Astronotlar, öncü SpaceX uçuşuyla Dünya'ya dönmeden önceki son uzay yürüyüşlerini yaptı. NASA'dan Bob Behnken ve Chris Cassidy, kabloları düzenlemek ve bir alet depolama sandığını tutturmak da dahil olmak üzere bir dizi bakım işini yapmak için uzay istasyonundan çıktı.

Bu, iki astronotun da yaklaşık bir ay önceki varışlarından beri dördüncü, toplamdaysa onuncu uzay yürüyüşleriydi. Ayrıca öncü bir SpaceX aracıyla Dünya'ya dönmelerinden önce istasyondan çıktıkları son seferdi.

İki astronotun geçen ay taşınmasıyla hem araç ilk kez mürettebatla birlikte test edilmiş, hem de neredeyse 10 yıl sonra ABD'den uzaya insan gönderilen ilk sefer gerçekleşmişti.

İki haftadan kısa süre içinde Behnken ve uzay yürüyüşünü içeriden takip eden Doug Hurley, onları istasyona getiren aynı SpaceX Dragon mürettebat kapsülüyle yörüngedeki tesisi terk edecek.

SpaceX, Ağustos'ta Florida açıklarında bir suya iniş gerçekleştirmeyi hedefliyor ve astronotlarla birlikte suya inilmesi 45 yıl sonra bir ilk olacak. Hava izin verirse Dragon kapsülü Meksika Körfezi'nde Florida Panhandle açıklarına paraşütle inecek.

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