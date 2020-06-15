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NASA insanlı uzay uçuşuna liderlik edecek ilk kadını açıkladı

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NASA insanlı uzay uçuşuna liderlik edecek ilk kadını açıkladı
NASA insanlı uzay uçuşuna liderlik edecek ilk kadını açıkladı

Kurumdaki en önemli görevlerden birinin başına getirilen ilk kadın olan Lueders, geçen ay NASA ve SpaceX'in 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderme görevini başarılı şekilde yönetmişti.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kathy Lueders, NASA'nın İnsanlı Keşif ve Operasyon Görevleri Direktörlüğü'nü (HEO) yönetmesi için seçildi" dedi.

Böylece ilk kez insanlı bir uzay uçuşunun başına bir kadın yönetici getirilmiş oldu.

Bridenstine açıklamasında "Kathy hem Ticari Mürettebat hem de Ticari Kargo programlarını başarıyla idare etti. 2024'te Ay'a astronot göndermeye hazırlanırken HEO'yu yönetecek doğru kişi odur" ifadelerini kullandı.

1992'de NASA'ya katılan Lueders, 30 Mayıs'ta SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Dragon’u taşıyan Falcon 9 roketinin Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılmasını ve NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürülmesini yönetmişti. Böylece özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda NASA, 2024'te Orion kapsülü ve SLS roketini kullanarak Ay'a biri kadın olmak üzere iki astronot göndermeyi planlıyor.

Ancak program konulan zaman çizelgesinin şu anda gerisinde. NASA ayrıca Ay'a inecek aracı hangi şirketin tasarlayacağı konusunda da son kararını vermedi.

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