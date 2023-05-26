  • BIST 4.580,67
  • Altın 1249.119
  • Dolar 19.9639
  • Euro 21.4165
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

NASA, Kuzey Kutbu’nda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

»
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan bilim insanları, ilk defa Uranüs'ün Kuzey Kutbu'nda büyük bir siklon olduğu değerlendirilen bir atmosfer olayını tespit etti.
NASA, Kuzey Kutbu’nda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

Dailymail’in haberine göre, Uranüs’ün atmosferiyle ilgili araştırma yapan NASA’dan bilim insanları, Kuzey Kutbu’nda gezegenin bulutları altında dönen havanın daha sıcak ve kuru olduğunu ve bunun bir siklon olabileceğini değerlendirdi.

Bilim insanları, Güneş etrafındaki bir dönüşünü 84 yılda tamamlayan Uranüs’ün kutuplarının uzun bir süredir Dünya’ya bakmadığı için kutup bölgeleri üzerindeki atmosferin incelenemediğini vurguladı.

2015’ten itibaren ise daha iyi bir görüş yakalanabildiği için kutuplardaki atmosferin derinliğine incelenme imkanına kavuştuğu kaydedildi.

Uranüs’teki siklonun, Satürn’deki fırtınalara çok benzediğine işaret eden bilim insanları, atmosfer olayının merkezinde sıcak ve kuru hava bulunan belirgin bir şekle sahip olduğunu açıkladı.

Araştırmanın baş yazarı Alex Akins, “Bu gözlemler bize Uranüs’ün öyküsü hakkında çok daha fazla şey anlatıyor. Gezegen düşünülenden çok daha dinamik bir dünya. Uranüs sadece düz mavi bir gaz topu değil. Örtüsünün altında çok şey oluyor” açıklamasını yaptı.

Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerde de fırtına benzeri atmosfer olayları yaşanıyor
Yapılan yeni keşfin, gezegenlerin ister kayadan ister gazdan oluşsun, atmosferlerinin kutuplarda dönen girdaplara dair belirtiler verdiğini gösterdiğine işaret edildi.

Dünya’daki fırtınaların suyun üstünde oluşarak yer değiştirdiği, Satürn ve Uranüs’teki fırtınaların ise kutuplarda sabit olduğu belirtildi.

Bilim insanları uzun zamandır Uranüs’ün Güney Kutbu’nda dönen bir atmosfer olayı olduğunu biliyordu.

NASA’nın Voyager 2 uzay aracı, 1986’da buz devinin yanından geçerken Güney Kutbu’nun fotoğraflarını çekerek, kutup merkezindeki rüzgarların kutbun geri kalanından daha hızlı döndüğünü göstermişti.

NASA, önümüzdeki dönemde, yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek amacıyla söz konusu siklonu izlemeyi planlıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ebeveynlere, Instagram ve Facebook mesajları konusunda dikkat çekici uyarı24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:25
  • AB mahkemesinden Meta aleyhine karar24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:54
  • WhatsApp’a yeni özellik geldi23 Mayıs 2023 Salı 22:55
  • Çin, bilim yayınlarına katkıda ilk kez ABD’yi geride bıraktı23 Mayıs 2023 Salı 22:20
  • Silikon Vadisi’ne 4 milyar dolarlık çip yatırımı23 Mayıs 2023 Salı 13:28
  • Yeni teknolojiler ile gelişen bir manipülasyon biçimi: Deepfake23 Mayıs 2023 Salı 11:51
  • ChatGPT, OpenAI'nin yeni iOS uygulamasıyla iPhone'a geliyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:58
  • İnsansı robot güvenlik görevlisi oldu: Nesneleri tutuyor, kapıları açıyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:21
  • Tıp tarihinde ilk: Yapay zeka hayat kurtardı22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:35
  • Meta'ya 1,3 milyar dolar ceza22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti