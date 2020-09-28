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NASA resmen duyurdu! Uzayda bugüne kadarki en tehlikeli harekete hazırlanıyorlar

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NASA, bugüne kadar uzay aleminde denenmesi en riskli hareketlerden birine imza atılacağını duyurdu. Tek hamlede kapamazsa yandı
NASA resmen duyurdu! Uzayda bugüne kadarki en tehlikeli harekete hazırlanıyorlar

NASA, bugüne kadar uzay aleminde denenmesi en riskli hareketlerden birine imza atılacağını duyurdu.

Bu noktaya kadar başarılı bir macera oldu ama uzay aracı şu anda kendisini ciddi tehlikeye atacak bir şey denemeye hazırlanıyor ve görevin nihai başarısı bunu başarmasına bağlı.

"Dokun ve Git" ismi verilen numune toplama manevrası, uzay aracına asteroidin kayalık yüzeyinden madde alma şansı tanıyacak. Ancak bu, uzay aracının şimdiye kadar yapacağı en riskli hareket.

UZUN ZAMAN HARCANDI

Görev ekibi, numunenin toplanması açısından göktaşındaki en uygun yeri bulmak için çok uzun zaman harcadı. Bu süreç, NASA’nın ilk başta düşündüğünden zorlu çünkü Bennu'nun yüzeyinde beklenenden çok daha fazla enkaz mevcut.

Bu nedenle, görevi yürüten bilim insanları, güvenli bir numune toplama alanı bulmak için aylar harcadı. Bunun sonucunda seçenekler daraltıldı ve nihayetinde örnek toplama girişimi için bir bölge seçildi. Ancak bülbül krateri olarak adlandırılan alan, enkazdan arınmış değil ve uzay aracının asteroid yüzeyine inerken dikkatli olması gerekecek.

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