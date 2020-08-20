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NASA’dan göktaşı açıklaması

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NASA’dan göktaşı açıklaması
NASA’dan göktaşı açıklaması

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir göktaşının Dünya’yı teğet geçtiğini duyurdu.

Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre, bu cisim Dünya’dan daha önce görülmemiş bir yakınlıkta geçti.

Söz konusu göktaşının Hint Okyanusu’nun güneyinden sadece 2 bin 945 metre yüksekten geçtiği açıklandı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 3 ila 6 metre genişliğinde olduğu belirtilen göktaşı bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera tarafından fark edildi.
NASA dünyanın göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında da bulundu.

NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, yaptığı açıklamda sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizdi. En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizerek, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolunun uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek olduğunu açıkladı.

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