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NASA’dan kritik uyarı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA), Dünya'ya yaklaşan 2018 AH isimli göktaşı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bilim insanları, asteroidin 2. Dünya Savaşı'nda Hrioşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olduğunu vurguladı.
NASA’dan kritik uyarı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Aralık ayında Dünya’ya doğru yaklaşmakta olan göktaşı hakkında açıklamalarda bulundu. NASA tarafından 2018 AH olarak isimlendirilen göktaşı, daha önce 2018 yılında Dünya’ya 300 bin kilometre kadar yaklaşmıştı.

NASA’nın asteroit izleyicisine göre, Aralık ayı sonlarında Dünya’ya doğru yola çıkacak. Eğer bu asteroit, Dünya'ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.
Araştırmacılar, gök cisminin çapının 84 ila 190 metre arasında olduğunu tahmin ederken, bu da onu 12 megatonluk bir patlamayla sonuçlandığı iddia edilen Tunguska asteroidine benzer kılıyor.

EN TEHLİKELİ SEVİYEYE ALINDI

NASA, 2018 AH’ı, en tehlikeli seviye olan Apollo kategorisine aldı. Apollo asteroitleri, kendi gezegenimizin yörüngesiyle kesişen yörüngelere sahip olması nedeniyle ‘çarpışma tehlikesi bulunan göktaşları’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Ancak NASA yine de 2018 AH’ın Dünya’ya çarpmasını çok olası görmediklerini açıkladı.

Ancak eğer göktaşının yörüngesinde bir değişiklik olursa, çarpmanın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor.

Dünya'ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya'ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

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