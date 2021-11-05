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Netflix, bizi 1950'lerin İstanbul'una götürüyor

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Yarın (5 Kasım) Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizi "Kulüp", 1950'lerin kozmopolit dünyasına geçecek.
Netflix, bizi 1950'lerin İstanbul'una götürüyor

Hikâyesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan Netflix'in yeni yerli dizisi "Kulüp"'ün başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış yer alıyor. 

1955 İstanbul’unda geçen "Kulüp", dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Dizinin yaratıcılarından Zeynep Günay Tan'ın, Seren Yüce ile yönetmenliğini paylaştığı "Kulüp"ün yapımcılığını ise Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor.

10 bölümden oluşan dizi, iki kısım olarak yayınlanacak. "Kulüp"ün ilk kısmı yarın (5 Kasım'da) izleyicilerle buluşacak.

İşte fragman:

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