NEU BJJ Takımı Tarih Yazdı...

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra’da düzenlenen “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”nun ilk gününde 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya, ikinci gününde ise bir bronz madalya daha kazanarak, Şampiyonayı toplamda 2 Altın, 2 Gümüş, 2 de Bronz madalya kazanarak tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası’nın ilk gününde, NEU BJJ takımından Başantrenör Diogo Moraes Azevedo ile Selman Özcan altın, Dr. Aziz Suat Günsel ile Dr. Ulaş Yavuz gümüş, Deniz Erdağ ise Bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ikinci gününde ise Şirvan Akdemir bronz madalya kazandı.

NEU BJJ Takımı 2 Altın, 2 Gümüş, 2 de Bronz Madalya ile Adını Tarihe Yazdırdı...

Crystal Palace National Sports Centre’da düzenlenen ve çok sayıda sporcunun katıldığı Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası’nın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu takımından, takım başantrenörü Diogo Moraes Azevedo Siyah Kuşak Adult Super Heavy kategorisinde günün ilk altın madalyasını kazandı. Selman Özcan ise Kahverengi Kuşak Master 2 Heavy kategorisinde ikinci altın madalyayı kazanma başarısı gösterdi. Dr. Aziz Suat Günsel ise mücadele ettiği Mavi Kuşak Adult Ultra Heavy kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dr. Ulaş Yavuz ise Mavi Kuşak Master 3 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanarak adını kürsüye yazdırdı. Dr. Deniz Erdağ ise Mavi Kuşak Master 2 Middle kategorisinde bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ikinci gününde ise Şirvan Akdemir Beyaz Kuşak Adult Middle kategorisinde rakiplerini geçerek Bronz Madalya kazandı.

Başantrenör Diogo Moraes Azevado: “Disiplinli Çalışmamızın Karşılığını Aldık”...

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) Diogo Moraes Azevado Şampiyona ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Londra’da düzenlenen “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”na uzun süren disiplinli bir programla hazırlandık. Takımdaki tüm sporcularımız gerek şampiyona öncesi gerekse de şampiyona süresince büyük bir displin içerisinde hareket ettiler. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcularla tüm mücadelelerde büyük özveri ile mücadele ettiler. Sonuçta Şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 2 de bronz madalya ile kapatarak, Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Ji Jitsu takımının adının tarihe yazdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki şampiyonalara da ayni özveri ile hazırlanarak, daha büyük hedeflerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bize bu süre içerisinde her türlü desteği sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi yönetime de çok teşekkür ediyorum.”