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“NeuIslanders” Kanada’da

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Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilen robotik futbol takımı NEUIslanders, bu yıl 7’incisi düzenlenen Robotik Dünya Kupası’na katılmak üzere Kanada’nın Montreal kentine gitti.
“NeuIslanders” Kanada’da

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 24 saat süren yolculuğun ardından Montreal şehrine ulaşan takım ekibi, yarışma alanında ilk gün robot kontrollerini yaparak, simülasyon testlerini gerçekleştirdi. Robotik futbol takımı robotik dünya kupası için bulunduğu Kanada’da ikinci antrenman gününde ise saha ışığına göre otomatik şut vurucularını ve sahada daha hızlı hareket edebilmek için hareket algoritmalarını kalibre etti. Robotların üzerlerinde bulunan renkli kısımlar RoboCup 2018 resmi renklerine çevrilerek takım dünya kupası orijinal formalarını giymiş oldu.
Turnuva öncesi Brezilyadan olan ve turnuva içerisinde mücadele edecekleri Robofei takımıyla dostluk maçı yapan NEUIsLanders maçı 3-0 kazandı.

Hedef İlk Dört Arasında Yer Almak…
Yarışma ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Takım kaptanı Ersin Aytaç, yedinci kez Robotik Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katılmaktan gurur duyduklarını ve adaya başarılı bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. Her sene üzerine koyarak üst sıralara yükselen takımın bu sene ilk 4 içerisinde yer alması için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirten Aytaç, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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