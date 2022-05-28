New York eyaleti cinsiyetsiz sürücü ehliyetlerine başladı

New York eyaleti, sürücülerin E (erkek) veya K (kadın) yerine "X"i cinsiyet olarak işaretlemelerine izin veren ilk cinsiyetten bağımsız sürücü ehliyetlerini yayınladı.

New York eyaleti, sürücülerin cinsiyet kategorisinde “X”i işaretlemesine izin veren cinsiyetten bağımsız sürücü ehliyetlerini dağıtmaya başladı.

Daily Mail’in haberine göre, Devlet Motorlu Araçlar Bakanlığı, cuma günü bu hareketi “tarihi bir gün” olarak lanse ederek cinsiyetten bağımsız ilk fotoğraflı kimliklerin çıkarıldığını söyleyerek duyurdu.

Yeni politika, 24 Haziran’da resmen yürürlüğe giren Devletin Cinsiyet Tanıma Yasası’na uygun olarak uygulanıyor.

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada hareketi överek, “Birkaç gün sonra Onur Ayını kutlamaya hazırlanırken, LGBTQ+ topluluğuna eşitlik ve saygıyı sağlamaya yardımcı olma mücadelemizde bir başka zaferi temsil eden bu tarihi değişikliği duyurmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

Hochul, “Cinsiyet kimliği veya ifadesi ne olursa olsun her insan, kim olduğunu yansıtan bir kimlik belgesine sahip olmayı hak eder” diye ekledi.

EŞİTLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yeni yasanın bir parçası olarak, New Yorklular artık isim değişikliğini, adresini, doğum yerini ve doğum tarihini bir gazetede yayımlamak zorunda kalmayacak. Önceki yasa, isim değişikliğinden sonraki 60 gün içinde bunu gerektiriyordu.

Ulusal Transseksüel Eşitlik Merkezi tarafından yaklaşık 1.800 New York sakini arasında 2015 yılında yapılan ankette, transseksüel New Yorkluların yaklaşık üçte ikisi, kimliklerinden hiçbirinin tercih ettikleri isim ve cinsiyete sahip olmadığını söyledi.

Avukatlar da, yeni yasanın New York’ta eşitlik için önemli bir adım olduğunu söylüyor.

New York Sivil Özgürlükler Birliği İcra Direktörü Donna Lieberman geçen yıl yaptığı açıklamada, “Bu, çok uzun süredir kim olduklarını yansıtan kimlik belgelerini arayan New Yorklulara eşlik eden hükümet onaylı damgalama, bürokrasi ve ayrımcılığa son verecek” dedi.