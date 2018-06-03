Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, yemeğe, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile UBP lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.

Sertoğlu, yemekte yaptığı konuşmada, bu gibi sosyal etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti ve elbirliği ile Lefkoşa’yı layık olduğu yere getireceklerini söyledi.

Lefkoşa’yı hak ettiği temizlik ve düzene kavuşturacaklarını belirten Sertoğlu, “Bunun için çok çalışmak, kararlı olmak, organizasyon yapmak ve projeler uygulamaya koymak gerekir. Bizler bu konuda tecrübeliyiz ve Lefkoşa’yı kısa sürede pırıl, pırıl, yemyeşil, düzenli bir başkent haline getireceğiz.”

EROĞLU “ NEYİ MURAD ETTİĞİMİ BİLİYORSUNUZ”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, bu gibi sosyal buluşmalarının halkın birlik beraberliğinin devamına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Eroğlu, Lefkoşa Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak ise “neyi murat ettiğimi biliyorsunuz” diye konuştu.