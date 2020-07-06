Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2020)

LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü / Lefkoşa
03922274596
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa
03922237101
EBRU BAŞAY ECZ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922270242
GAZİMAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656922
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654735
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne
03928157075
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne / Girne
03928150850
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt
03927142874
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
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