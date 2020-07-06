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SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2020)

LEFKOŞA

AYŞE KAPTAN ECZ

 50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü / Lefkoşa

 03922274596

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922237101

EBRU BAŞAY ECZ

 Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922270242

GAZİMAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656922

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654735

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne

 03928157075

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne / Girne

 03928150850

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

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