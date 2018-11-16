Nötron yıldızı çarpışmasından yeni nötron yıldızı çıktı

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Güney Kore'nin Seujong Üniversitesinden Maurice van Putten önderliğindeki araştırma ekibi, 17 Ağustos 2017'de kayda geçirilen çarpışmanın ardından kara delik değil oluşum halindeki daha büyük bir nötron yıldızı ortaya çıktığını tespit etti.

Lazer Interferometre Kütle Çekimi Dalga Gözlemevinin (LIGO) çarpışmanın ardından kayda aldığı külte çekim dalga frekanslarını inceleyen araştırmacılar, çarpışmanın ardından, 5 saniye süren 1 kilohertzlik (kHz) sinyal yakaladı.

Bilim adamları söz konusu sinyalin çarpışmanın ardından ortaya çıkması beklenen 3 Güneş kütlesi büyüklüğündeki kara deliğin yayması gereken en az 2 kHz şiddetindeki frekanstan çok daha düşük olduğunu belirtti.

Magnetardan kaynaklanabilir

Ekip sinyalin ancak oluşum halindeki bir nötron yıldızından, yani magnetardan kaynaklanabileceği sonucuna vardı.

Araştırmacılar çarpışmanın ardından geçen zamanda magnetarın da biçim değiştirmiş olabileceğini ifade etti. Yoğun manyetik alanın bir arada tutuğu bir nitrojen bulutu görünümündeki magnetarın kendi içine çökerek yeni bir kara delik yaratabileceğini ya da uzun zaman yaşayarak hızla dönen bir nötron yıldızına, yani pulsara dönüşebileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları İngiltere Kraliyet Gökbilimi Cemiyeti yayını "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters" dergisinde yayımlandı.