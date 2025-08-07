  • BIST 10956.05
O Yol Yeniden trafiğe açılacak

Gazimağusa’da uzun süredir kullanılamaz durumda olan Güvercinlik kavşağı ile Tenten arasındaki yol, yeniden kullanılabilir hale getirildi.
O Yol Yeniden trafiğe açılacak

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iyileştirme sürecinde birçok paydaşla birlikte ortak irade ortaya koyduklarını belirterek, yapılan çalışmalarla birlikte asfaltın tamamen yenilendiğini ve yolun yeniden kullanılabilir hale getirildiğini kaydetti.

Uluçay, KKTC Karayolları Dairesi tarafından çıkılan ihale ile yolun asfalt hariç tüm altyapı ihtiyaçlarının karşılandığını, asfaltlama sürecinin ise Karayolları Dairesi, Beyarmudu Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve bölgede faaliyet gösteren dört beton şirketiyle birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

