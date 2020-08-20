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Obama, Demokrat Partinin sanal kurultayında Trump’a yüklendi

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Obama, Demokrat Partinin sanal kurultayında Trump’a yüklendi
Obama, Demokrat Partinin sanal kurultayında Trump’a yüklendi

ABD’de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında eski Başkan Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump’ın sadece kendisi için çalıştığını ve ülkeye zarar verdiğini savundu.
3 Kasım’da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde düzenlenen 4 günlük Demokrat Parti Kurultayının 3. gününde, önceki Başkan Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gibi isimler online konuşmalarını yaptı.

Kamala Harris’in başkan yardımcılığı adaylığını resmen kabul ettiği gecede, Obama’nın Trump’a yüklendiği konuşma medyada yoğun ilgi çekti.

Trump’ın ülkeyi değil sadece kendisini düşündüğünü öne süren Obama, Trump’ı kastederek, “Hiçbir zaman kendini vazifesine vermedi çünkü veremezdi. 4 yıl boyunca iş üretmek, ortak bir zemin bulmak, kendisinden ve arkadaşlarından başkalarına yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Eğer empati ve tevazu arıyorsanız işte o Joe’dur.” ifadelerini kullandı.

Clinton da video olarak yayınlanan konuşmasında Demokrat seçmenleri Trump’a karşı oy kullanmaya davet etti.

Öte yandan Biden tarafından partinin başkan yardımcılığı adaylığına gösterilen Kamala Harris de yaptığı konuşmayla adaylığı resmen kabul ettiğini açıkladı.

Kurultaya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Trump ise kurultayı eleştirdi ve Obama’nın Biden’ı neden çok geç bir zamanda desteklediğini sorguladı.

Biden’ın, bugünkü son konuşmaların ardından Delaware’deki evinden yapacağı konuşmayla başkan adaylığını kabul etmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Partinin de yine COVID-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kongre sonrasında Trump’ın, başkan adayı olarak 27 Ağustos’ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD’de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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