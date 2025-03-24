Öğretmenler: Maaş artışı için değil toplum için mücadele veriyoruz

Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlerin eylemi sürerken sınavlar yapılmadı. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, mücadelelerinin maaş artışı ya da özlük hakları ile ilgili olmadığını, tamamen toplumsal bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlerin eylemi devam ederken, sınavlar bugün de yapılmadı.

Kıbrıs Postası'na konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bekirpaşa Lisesi'nde sınavların yapılmadığını, öğretmenlerin eyleminin devam ettiğini söyledi.

Olağanüstü bir durum olmadığını kaydeden Eylem, öğrencilerin evlerine gidilerek kışkırtıldığını iddia etti.

Hükümet ortağı bir siyasi partinin başkanının sahte sosyal medya hesapları kullanarak bu girişimlerde bulunduğuna dair iddialar olduğunu belirten Selma Eylem, bunun suç teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karardan dönmesi gerektiğini ifade eden Eylem, mücadelelerinin maaş artışı ya da özlük hakları ile ilgili olmadığını, tamamen toplumsal bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Sendika olarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Eylem, yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.