Oğuz: Çiftçilere verilen destekler haziran ayı içerisinde ödenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci hazır bulundu.

Toplantıda girdi maliyetlerinin artması, arpa buğday fiyatlarının belirlenmesi, teşvikler, kuraklık çalışmalarının hızlanması, don ve yağışlardan zarar gören ekim alanlarının çiftçiye olumsuz etkisi konuları ele alındı.

NİZAM: ARPA VE BUĞDAY FİYATLARININ BELİRLENMELİ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ülkede üretim rekoltesinin düştüğüne dikkat çekerek, sürdürülebilir tarım yapısı altında arpa ve buğday fiyatlarının belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Üreticileri üretimden koparmadan ne yapabilirizi düşünmek gerektiğini dile getiren Nizam, arpa konusunda sübvasiye yapılmasını talep etti. Nizam, Tarım Bakanlığının daha önceki yıllarda üreticilerin yaşaması için çok yüksek miktarlara ithal ettiği arpayı düşük maliyetlere sattığını da hatırlattı. Bugüne kadar çiftçiye herhangi bir sübvanse yapılmadığına dikkat çeken Nizam, çiftçinin üretimden koparılmaması için desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Nizam, çiftçiye kaliteli sertifikalı tohum getirilmesini, bakanlığın sübvasiye vererek üretimin desteklenmesi gerektiğini savundu.

TÜK Ambarlarının ithal arpalarla doldurulduğunu ve ambarların kapasitesinin yetersiz olduğuna parmak basan Nizam, tohumluk arpaların ambarlarda korunarak saklanmasının da çok önemli olduğunu kaydetti. Ambarlardaki sıkıntıların bir an önce giderilmesini talep eden Nizam, ürün çıkacak bölgelerdeki, bölge ambarlara tohumluk alınmasını da talep etti. Aynı zamanda tohumlukların iyi korunması gerektiğe vurgu yapan Nizam, geçtiğimiz yıl birçok üreticinin tohumluk yönünden zarar gördüğünü ve ekilen tohumların çimlenmeyerek üreticiye zarar olarak geri döndüğünü söyledi.

Beşparmak Arpası için TÜK ile yapılan sözleşmeye de değinen Nizam, bu yıl doludan dolayı zarar gören üretici arpasından tohumluk olarak verim alamadıklarını da belirtti.

Kuraklık çalışmalarında her yıl tartışma yaşandığına dikkat çeken Başkan Nizam, kuraklık çalışmalarının hızlanması gerektiğine değindi.

OĞUZ: GİRDİ MALİYETLERİ İLE HASATTAN ELDE EDİLECEK ÜRÜN DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, geçtiğimiz yıl da bu yıl da çiftçinin yüzünün gülmediğini belirterek, sorunun ortak sorun olduğuna dikkat çekti. Ürün kaybından dolayı çiftçilerinizden gelen şikayetler çerçevesinde Genel Tarım Sigortası Fonu ile Çiftçiler Birliği’nin uyum içerisinde çalışma yürütüldüğünün altını çizdi.

Çiftçinin korunması ve üretime devam etmesinin elzem bir konu olduğuna vurgu yapan Oğuz, girdi maaliyetleri ile hasattan elde edilecek ürün doğrultusunda hareket edileceğini söyledi.

Ülkede belli dengeler olduğunu hatırlatan Oğuz, arpa fiyatının sadece çiftçiyi ilgilendiren durum olmadığını, sektördeki dengelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ülke içerisinde oluşan maliyetlere göre hareket edileceğini belirten Oğuz, tarım ve hayvancılıkta günlük politikalar değil sürekliliği olan politikalar belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçilerin bu dönemi en az zararla kapatması için gerekli çalışmaları yapacaklarını da belirten Oğuz, kurak etkisinin de baz alınacağını ifade etti.

Bakan Oğuz çiftçiye verilen akaryakıt ve elektrik destek ödemelerinin haziran ayı içerisinde gerçekleşeceğinin de bilgisini verdi.

Sektöre bir bütün olarak bakılması gerektiğine dikkat çeken Oğuz, Tarım Dairesi’nin gerekli çalışmaları tamamlayarak bir fiyat ortaya çıkardığını anlattı. Oğuz, Tarım Dairesi’nden çıkan sonuçlar doğrultusunda bakanlığın da ön gördüğü fiyatların önümüzdeki günlerde değerlendirilerek açıklanacağını bildirdi.