Oğuzhan Hasipoğlu: AİHM ve AKPA, Rum Yönetimi aleyhine inceleme başlatmalı

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Meclisi'ni temsilen, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi'nde yaptığı konuşmasında, "AİHM ve AKPA, GKRY aleyhine inceleme başlatmalı" dedi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Meclisi'ni temsilen, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi toplantısına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi toplantısında Hasipoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haksız tutuklama girişimlerine işaret ederek TMK etkin bir iç hukuk olduğunu ifade etti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da önceki gün yer alan toplantıda, GKRY Milletvekili Constantinos Efstathiou’nun sunduğu, AİHM kararlarının etkin ve zamanlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için AKPA ve milletvekillerinin rolü konulu rapor tartışıldı.

Toplantıda ayrıca Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades AİHM kararlarının icra edilmesi için etkili yöntemler konulu bir sunum yaptı.

Toplantının açılış konuşmaları Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Anayasa Mahkemesi Başkanı Holta Zage ve Adalet Bakanı Ulgi Monja gerçekleştirdi.

“TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU, ETKİN BİR İÇ HUKUK OLARAK KABUL EDİLDİ”

Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı konuşmada, kararların alınmasında ve icrasında siyasilerin rolünün olmaması gerektiğini halbuki GKRY’nin son zamanlarda başlattığı tutuklamalarla konuyu siyasileştirdiğini belirtti.

AİHM’in her ülke için benimsediği iç hukuk mekanizmaları bulunduğunu dile getiren Hasipoğlu, Kıbrıslı Rumların KKTC’de 1974 yılından önce bıraktıkları mülklerle ilgili olarak Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kurulduğunu ve etkin bir iç hukuk olarak kabul edildiğini kaydetti.

Bu komisyonun KKTC Meclisi tarafından kabul edilen 67/2005 sayılı yasa ile kurulduğunu söyleyen Hasipoğlu, bu yasadan sonra Kıbrıslı Rumların muhatabının Türkiye Cumhuriyeti yerine KKTC İçişleri Bakanlığı olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, 67/2005 sayılı yasanın AİHM’in inceleme ve onayından geçtiğini, öte yandan GKRY’nin, güneyde mülk bırakan Kıbrıslı Türklerin mülkiyet talepleri ile ilgili olarak kendilerine özgü Vasilik Müessesesini icat ederek, Gardiyanlık Yasasını geçirdiğini, Kıbrıslı Türkler’in güneydeki mülkiyet haklarına kısıtlama getirdiğini ifade etti.

“AİHM VE AKPA, GKRY ALEYHİNE İNCELEME BAŞLATMALI”

GKRY gerçekleştirmeye başladığı tutuklamalarla da değinen Hasipoğlu, bu tutuklamaların AİHM’in iç hukuk olarak kabul ettiği TMK’nın almış olduğu mülkiyet kararları ile çeliştiğini, AİHM ve AKPA’nın bir an önce GKRY aleyhine inceleme başlatması gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu, bu incelemelerin başlatılması için üyesi olduğu Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi nezdinde girişim başlatacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“GKRY vekili ve TMK’da bir çok başvurusu bulunan avukat, bir yandan gelip Hukuk Komitesi'nde ‘AİHM kararlarını nasıl etkin icra ederiz’ diye rapor sunup, akademik görüşleri komiteye sunarken, öte yandan vatandaşı oldukları GKRY’nin etkin bir iç hukuk olarak kabul ettiği TMK’nın kararlarını engellemeye çalışmaları büyük bir çelişkidir, aymazlıktır, bu çelişkili durumu komitede bulunan tüm milletvekillerinin bilgisine getirdim.

Kıbrıs'taki mülkiyet sorunu ile ilgili olarak AİHM bir yandan TMK vasıtasıyla bir iç hukuk benimserken, diğer yandan Avrupa Konseyi’nin üye kabul ettiği GKRY, kuzeyde ihtilaflı mülkler iddiası ile insanlara hürriyeti bağlayıcı tedbirler almasına izin vermemelidir. Kaldı ki GKRY güneydeki Kıbrıslı Türklerin mallarını ödemeden kamulaştırıyor, izinsiz kiralıyor ve tasarruf hakkını kısıtlıyor. GKRY’nin bu çifte standardını AİHM açısından en ilgili komite olan Hukuk ve İnsan Hakları Komitesinde gündeme getirilmiş olup, konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz”