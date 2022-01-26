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Omicron’da Her Üç Vakadan İkisi Daha Önce Covid Geçiren Kişiler

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Britanya’da yapılan geniş çaplı bir çalışmayla Omicron varyantına yakalananların üçte ikisinin daha önce Covid geçirdiği belirlendi.
Omicron’da Her Üç Vakadan İkisi Daha Önce Covid Geçiren Kişiler

Britanya’da yapılan geniş çaplı bir çalışmayla Omicron varyantına yakalananların üçte ikisinin daha önce Covid geçirdiği belirlendi.

Veriler ülkede devam etmekte olan ve binlerce gönüllüye sürüntü testi yapılan React isimli araştırmadan elde edildi.

Araştırma için bugüne kadar iki milyonun üstünde kişiye test uygulandı.

Son bulgularsa 2022’nin ilk iki haftasında yaklaşık 100 bin kişiye uygulanan PCR testlerinin sonuçlarına dayanıyor. Buna göre yaklaşık 4 bin kişinin sonucu pozitif çıktı, bu pandeminin başında beri en yüksek oran.

Sekanslara bakıldığındaysa pozitif vakaların neredeyse hepsinin Omicron varyantı kaynaklı olduğu görüldü.

Kaçının tam aşılı olduğunun henüz belirlenmediği pozitif çıkan gönüllülerden her üç kişiden ikisi (yüzde 65’i) daha önce Covid testinin pozitif çıktığını belirtti.

Çalışmadan elde edilen bir başka bulgu ise vakaların son dönemde yavaşladığı ancak özellikle çocuklar ve gençler arasında yüksek kalmaya devam ettiği yönünde.

React programının direktörü, Imperial College London’dan Prof. Paul Elliot şunları söyledi: “Özellikle okulda yeni dönemin başlamasıyla çocuklarda vaka yaygınlığı hızla artıyor. Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstünde de artış var. Bu da hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir.”

Pozitif PCR testleri sonuçlarının bazılarında önceki enfeksiyondan kalan virüs kalıntılarının tespit edilmiş olabileceği de belirtildi.

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