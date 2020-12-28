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Onlarca ülkeye posta gönderimi ve alımı yapılmayacak!

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Kovid -19 salgını nedeniyle Türkiye'nin bazı ülkelerle arasındaki gemi ve uçak ulaşımını durdurmasından dolayı, KKTC ile söz konusu ülkeler arasında posta gönderimi veya alımı yapılamamaktadır.   
Onlarca ülkeye posta gönderimi ve alımı yapılmayacak!

Kovid -19 salgını nedeniyle Türkiye'nin bazı ülkelerle arasındaki gemi ve uçak ulaşımını durdurmasından dolayı, KKTC ile söz konusu ülkeler arasında posta gönderimi veya alımı yapılamamaktadır.   

Türkiye'nin ulaşım kısıtlaması getirdiği ülkelerden posta alımı veya posta gönderimi durdurulurken, KKTC ile Türkiye ve listede yer almayan ülkeler arasında posta alımı ve gönderimi devam etmektedir.

Bu nedenle KKTC'den aşağıda listelenen ülkelere gönderilecek postalar ve listedeki ülkelerden KKTC’ye gönderilecek postalar, PTT tarafından kabul edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak aşağıdaki listede yer alan ülkelere posta gönderiminde, listedeki ülkelerden de posta alımında bulunmamaları önemle rica olunur.

Uçak kabulü durdurulan ülkeler (kayıtlı uçak mektup postası gönderileri, uçak koli ve apg):

Angola, Myanmar, Arjantin, Papua Yeni Gine, Aruba, Paraguay, Barbados, Ruanda, Bolivya, Samoa, Botsvana, Sudan, Bruney, Surinam, Çuraçao, Suriye, Çad, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire), Tanzanya, Ekvator, Türkmenistan, Etiyopya, Uruguay, Eritre, Yemen, Fiji, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Zimbabve, Fransız Polinezyası, Gana, Honduras, Kosta Rika, Küba, Lesoto, Makao, Mali, Moğolistan, Moritanya, Mozambik.

Yüzey (gemi) kabulü durdurulan ülkeler (kayıtsız yüzey mektup postası gönderileri ve yüzey koli) ise şunlar:

Afganistan, Makao, Angola, Maldivler, Arjantin, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Aruba, Moritanya, Barbados, Mozambik, Bolivya, Myanmar, Botsvana, Nepal, Bruney, Panama, Cibuti, Papua Yeni Gine, Çuraçao, Paraguay, Çad, Peru, Demokratik Kongo Cum. (Zaire), Ruanda, Ekvator, Samoa, Eritre, Sudan, Etiyopya, Surinam, Estonya, Suriye, Fiji, Suudi Arabistan, Fildişi Sahilleri, Şili, Fransa, Tacikistan, Fransız Polinezyası, Tanzanya, Gana, Türkmenistan, Gürcistan, Uruguay, Honduras, Venezüella, İzlanda, Yemen, Kosta Rika, Yeni Kaledonya, Küba, Yeni Zelenda, Lesoto, Zimbabve, Lüksemburg.

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