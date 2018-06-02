“Onun da, Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da yapanların da ödemesi gerekir”

84 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün ekrandaki bir canlı yayında “Yakalanıp esir getirilen gavurların icabına ben bakardım. Öldürmek benim sanatımdı” sözleri güneyde fırtınalar yaratıp geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu toplantısına da taşınmıştı.

Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Antenna TV’de canlı yayına katılarak, “Aslında savaş sırasında işlenen suçları, yapılan katliamları ve cinayetleri konuşma zamanı çoktan gelip geçti. Şimdi bunu burada konuşma fırsatı bulduğumuz için memnunum, teşekkür ederim size. Kuşkusuz ki 1974 Kıbrıs’ın en büyük trajedisidir ve pekçok suç işlendi ve suç işleyenler de ne yazık ki bugüne dek cezasız kaldı. Bu cinayetleri işleyenleri, bu katliamları yapanları bildiğimiz halde, nedense onları yargılama ve cezalandırma yoluna gitmedik” dedi.

Program suncusunun “O 84 yaşındaki adamın nefret dolu açıklamaları hakkında ne diyeceksin?” sorusuna karşılık Şener Levent, “84 yaşında ve geçtiğimiz yıl ekrana çıkıp işlediği cinayetlerle de övündü. ‘Öldürmek benim sanatımdır’ dedi. ‘Esir alınan Rumların icabına ben bakardım’ dedi. ‘Daha sonra Karpaz burnuna kadar gittim’ dedi. ‘Orada da pek çok Rum esir toplamışlar. Ve onların hepsini de öldürecektim fakat bunu ordaki Türkiyeli komutana haber verdiler, o da beni yanına çekti ve yerinden kıpırdama yoksa seni vururum’ dedi. Böylelikle onun ordaki Rumları öldürmesine fırsat vermedi.

“BİZ BİLİYORUZ Kİ 1974’TE HER İKİ TARAFTA DA BÖYLE ŞEYLER OLDU”

Levent açıklamasına şöyle devam etti: “Bu adamın bütün bunları ekrana çıkıp anlatması bizim için son derece önemlidir. Çünkü böyle bişey ilk defa oldu. Biz biliyoruz ki 1974’te her iki tarafta da böyle şeyler oldu. Mesela Kıbrıs’ın güneyinde şimdiye kadar kimse ekrana çıkıp ‘Ben öldürdüm’ demedi. Oysa biz öldürenleri biliyoruz.”

“ONUN DA, MURATAĞA, ATLILAR VE SANDALLAR'DA YAPANLARIN DA ÖDEMESİ GEREKİR”

Levent’in bu sözleri üzerine program sunucusu “İddiadır bunlar, yapıldı mı bilmiyoruz.” dedi. Şener Levent de bunların isimleriyle birlikte güneydeki gazetelerde yazıldığını hatırlattı.

Levent, “O 84 yaşındaki adamın yaptıklarını ödemesi gerekir mi?” sorusuna karşılık “Onun da ödemesi gerekir mutlaka, Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da yapanların da ödemesi gerekir.” dedi.

Antenna TV: “Denktaş’ın açıklaması var ki bunlar öldürülmüştü, şimdi bu geliyor ve bu açıklamaları yapıyor”

Şener Levent: “Tamam Denktaş açıklamalar yapmış olabilir. Keşke bu tarafta da Papadopulos veya Kiprianu veya Anastasiadis böyle açıklamalar yapmış olsalardı. Aha biliyoruz öldürenleri, o tarafta 84 yaşındaki adamı biliyoruz övünüyor öldürdü diye ve mutlaka yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır”

Antenna TV: “Dolaşım serbestliği mi var?”

Şener Levent: “O serbest dolaşır ama bu taraftakiler de serbest dolaşır.”

Antenna TV: “Akıncı müdahale edip bu olaya bakamaz mı?”

Şener Levent: “Mutlaka bakabilir, bu tarafta da Anastasiadis bakabilir. Muratağa’da 126 kişiyi öldürenlerden birtanesi Larnaka’da avukatlık yapıyor.”

Antenna TV: “Kıbrıs sorunun çözümüne bu durumda nasıl bakıyorsun?”

Şener Levent: “Bu sorun çözülmeden, katilleri yargılamadan, cezalandırmadan başka bir konuya geçmemiz mümkün değildir. Kıbrıs sorunu çözülemez.”

Antenna TV: “Bu sorunlarla Kıbrıs sorunu çözülebilir mi?”

Şener Levent: “Evet önce birbirimizi anlamamız için ve barış yapmamız için kafamızda, bütün bunları yapanları hesaba çekmeliyiz. 126 kişinin öldürüldüğü Muratağa’da bu cinayeti işleyenlerden biri avukatlık yapıyor. Öteki Limasol’da lisede din dersi verdi ve emekliye ayrıldı.”

Antenna TV: “Eğer veriler varsa bunları gerekli yere verebilirsin. İsim söylemeden, şimdi bunları yapmayalım. O 84 yaşındaki çıktı ve söyledi.”

Şener Levent: “Bunları burada gazetede sevgili arkadaşım Andreas Paraskos isimleriyle yazdı.”

Antenna TV: “Programın sonuna geliyoruz. Kıbrıs sorununda yarını nasıl görüyorsun”

Şener Levent: “Aslında Kıbrıslıların hala yaşadıkları olaylardan ders aldıklarına inanmıyorum ve bunu görmüyorum. Hala Kıbrıslı olmayı öğrenemediler. Böyle giderse geçmişte yaşadıkları trajedilerden çok daha büyük trajediler yaşayacaklar.”

Antenna TV: “Son yorumun nedir ve o çocuğunu öldüren kadın hakkında neler söylemek istersin?”

Şener Levent: “Bir annenin çocuğunu öldürmesi, hem de çok vahşi bir şekilde, Kıbrıs tarihinde görülen bir ilktir. Böylesini görmedik hiçbir zaman.”

Antenna TV: “Türk lirasındaki düşüşle ilgili yorum yapabilir misin?”

Şener Levent: “Türk lirası çöktü. 24 Haziran’dan sonra daha da çökecek”

Antenna TV: “Çözüm nedir?”

Şener Levent: “Kıbrıs’ta her iki taraf için de tek bir çare vardır. O da çözümdür.”

Antenna TV: “Ekonomik sorunlarla mı Kıbrıs sorununa çözüm gelecek?”

Şener Levent: “Ekonomi tabii ki önemlidir ama siyasi tarafının çözülmesi çok daha önemlidir bana göre. Çözümsüzlüğe Kıbrıs’ın güneyi daha uzun bir süre dayanabilir ama bana göre Kıbrıs’ın kuzeyi, işgal altındaki bölgeler çok uzun süre dayanamaz. O taraf artık Türkiye oldu, Kıbrıs bu taraftadır.”

Antenna TV: “Erdoğan’ın seçilmesinin Kıbrıs sorununa katkısı olur mu”

Şener Levent: “Çok daha kötü olacak ve bunun bu tarafta anlaşılmaması başka bir felakettir bizim için.”

Antenna TV: “Erdoğan’ın karşısında kazanabilecek başka biri var mı?”

Şener Levent: “Erdoğan seçimi şimdiden kazanmıştır. Seçim bitmiştir.”

Antenna TV: “Yani Kıbrıs’ta bir değişiklik olmayacağını mı düşünüyorsun?”

Şener Levent: “Daha kötüsü olabilir sadece, daha iyisi olmaz. Suriye’de gitti saldırdı ve Afrin’i aldı. Kıbrıs konusunda da saldırgan bir politika izliyor. Bak denizdeki doğal gazın bile rahat rahat çıkarılmasına izin vermiyor. Arkasında Amerika ve İngiltere var. Türkiye’de faşist uygulamaları var. Biz Kıbrıslılar bir faşistten ne bekleyebiliriz? Bir talimat verdi buradaki adamlarına ve bizi linç etmeye geldiler.”