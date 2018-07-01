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Onur Yürüyüşü yasak tanımadı, yüzler bir araya geldi: “Taksim’deyiz, hiçbir yere gitmiyoruz”

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İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için yasağa ve polisin tüm engellemelerine rağmen Mis Sokak’ta yüzlerce kişi bir araya geldi “Hiçbir yere gitmiyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından ara sokaklarda yürüyen eylemcilere polis defalarca biber gazı ile ...
Onur Yürüyüşü yasak tanımadı, yüzler bir araya geldi: “Taksim’deyiz, hiçbir yere gitmiyoruz”

İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için yasağa ve polisin tüm engellemelerine rağmen Mis Sokak’ta yüzlerce kişi bir araya geldi “Hiçbir yere gitmiyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından ara sokaklarda yürüyen eylemcilere polis defalarca biber gazı ile saldırdı

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi basın açıklamasını yayınladı. Komite, eylemden önce Taksim’deki tüm sokaklarda bu basın açıklamasını okuma çağrısı yaparak “Taksim’deyiz, sınırları aşmak konusunda kararlıyız, biz hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü “oluşabilecek muhtemel olumsuzlukları” gerekçe göstererek yasaklaması üzerine açıklama yapan Onur Haftası Komitesi, yasaklara rağmen yürüyüşün gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Eylem öncesi polis İstiklal Caddesi üzerindeki pek çok sokağa girişi kapatırken cadde üzerinde TOMA’lar beklemeye başladı.

Tek adam rejimine karşı mücadele bizsiz olmaz

Polisin sokakları kapatma ve tüm engellemelerine rağmen yüzlerce kişi Mis Sokak’ta toplandı. Onur Haftası Komitesi, basın açıklamasını Mis Sokak’ta okudu. Açıklamada “Sadece bizler değil, tüm coğrafya tek adamın iradesi altında sınırlandırılmışken bütün coşkumuzla ve enerjimizle buradayız ve herkese güç oluyoruz. Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz” denildi.

Onur Yürüyüşü İstiklal’de ara sokaklarda sürdü, eylemcilere polis saldırdı

Basın açıklamasının ardından Onur Yürüyüşü ara sokaklarda devam etti. Polis ara sokaklardan yürüyen eylemcilere Nevizade girişinde biber gazı ile saldırdı. Yeniden bir araya gelip yürüyenlere polis ikinci kez saldırdı.

Polis saldırısının ardından Odakule’nin arkasında bir kez daha basın açıklaması okundu.

Saldırıya rağmen tekrar tekrar bir araya gelenlere polis saldırısı sürdü. Saldırıyı canlı yayımlayan Sendika.Org muhabirinin kolunu sıkıp iterek yayını engellemeye çalıştı.

Polis saldırısı sonucu gözaltına alınanlar var.

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