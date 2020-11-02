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Op.Dr.Diren Çelik; Göz Kapak Problemlerine Dikkat Çekti

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Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Diren Çelik, “Yıllar içinde yer çekiminin etkisi ile kaş bölgesinin çökmesi, üst göz kapaklarında birikmeye neden olmaktadır.
Op.Dr.Diren Çelik; Göz Kapak Problemlerine Dikkat Çekti

Yanak bölgesinin sarkması ise alt göz kapağının altında bulunan desteğin kaybına ve oluklaşma, torbalanma gibi sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Bu sorunların kalıcı olarak çözümü ancak ameliyatla mümkündür” dedi.

Alternatif yöntemler hakkında bilgi veren Dr. Çelik, “Dolgu ve botoks gibi uygulamalar göz kapağı için kısmi çözümler sunmakla birlikte, birçok hasta operasyon ile kesin çözümü tercih etmektedir. Sadece üst göz kapağı ameliyatı yapılacak ise lokal anestezi uygun olacaktır. Fakat alt göz kapağı ameliyatı için sedasyon veya genel anestezi gereklidir. Genel anestezi altında yapılacak ameliyatlar için, ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir.

 

Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve operasyon tamamlanır. Üst göz kapağı ameliyatında çoğunlukla fazla derinin alınması yeterlidir. Bazı hastalarda ise deri ile birlikte fazla olduğu tespit edilen yağlar da alınır. Alt göz kapağı ameliyatlarında asıl problem torbalanma ise ve cilt gevşekliği veya sarkması görülmüyorsa göz kapağı iç kısmından operasyon tamamlanır (transkonjunktival blefaroplasti). Cilt gevşekliği ve sarkması var ise fazla cildin gerilerek alınması gerektiğinden, kirpiklerin hemen altından yapılan girişim ile operasyon tamamlanır” diye konuştu.

Ameliyat sonrasında bir miktar şişliğin olabileceğini ifade eden Dr. Çelik, “Bu şişlik bir hafta içerisinde geçer. Daha sonraki dönemde ise aylar içerisinde nihai halini alır. Göz kapağı ameliyatlarından kısa bir süre sonra izlerin görünmez hale geldiğini fark edebiliriz. Sonuç olarak, zor olmayan bu sürecin sonunda, arzu edilenden daima daha iyi bir sonuca ulaşılmış olur” açıklamalarında bulundu.

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