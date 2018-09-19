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Orada elektrik kesintisi var

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Bazı bölgelere 8 saat elektrik verilemeyecek.
Orada elektrik kesintisi var

Elektrik zammı beklentisinde faturaların tavan yaptığı bir dönemde bu kez Yenierenköy için elektriksizlik uyarısı yapıldı. Elektrik Zammı haberlerinin tavan yapması ile vatandaş sinir harbi yaşarken bu kez kesinti endişesi farklı kesimleri tedirgin ediyor.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi ve trafo monte çalışması nedeniyle yarın Yenierenköy’de bazı bölgelere 8 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra 17.00 saatleri arasında; Yenierenköy Lisesi ve Türet Market bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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