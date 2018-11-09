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Organ bağışlayın, hayat kurtarın

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Ülkemizde organ bağışı K.K.T.C Sağlık Bakanlığı’na kişisel başvuru ile yapılmaktadır.
Organ bağışlayın, hayat kurtarın

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kutlanmaktadır. Yasal desteğe sahip olmasına rağmen organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus organ ve doku bağışının temini, bu bağışın artırılması için kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. Bu konuda bütün eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.

Ülkemizde organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliği son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korumakta olup, organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması hedeflenmektedir.

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya kadavradan alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denilir.

Ülkemizde canlı vericiden ve kadavradan böbrek nakli başarı ile yapılırken, kadavradan  kalp nakli de yapılmaya başlanacaktır. Kadaverik vericilerden sağlanan  akciğer ve karaciğer gibi organlar Türkiye’deki hastaların kullanımı için Türkiye’ye gönderiliyor.

Ülkemizde 2015 yılından bugüne kadar 16 kadaverik (beyin ölümü gerçekleşen kişi) vericiden 13 de canlı vericiden olmak üzere toplam 29 böbrek nakli başarı ile yapılmıştır.

Bir kişi için organ nakli gerektiğinde en zor iş beklemektir. Bu beklenti hem hasta hem de hasta yakınları için hayli yorucu bir durumdur. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayattır. Unutmayalım ki yarın bizler de bu hastalar gibi organ nakli bekleyebiliriz.

Ülkemizde organ bağışı K.K.T.C Sağlık Bakanlığı’na kişisel başvuru ile yapılmaktadır. Beyin ölümü gerçekleşen bireylerin ise birinci derece yakınları hastanede organ bağışında bulunabilmektedirler.

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