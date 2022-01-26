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Ormanlar Yok Oluyor Ama… ABD’de Mekanik Ağaç Geliştirildi

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ABD'de Arizona Üniversitesi tarafından geliştirilen ve mekanik ağaçlardan oluşan orman projesi hayata geçmeye hazırlanıyor...
Ormanlar Yok Oluyor Ama… ABD’de Mekanik Ağaç Geliştirildi

Bilim insanları, iklim değişikliğinin önüne geçmek için ‘karbondioksiti emen’ disk katmanlarına sahip mekanik ağaçlar için kolları sıvadı.

ABD’de yer alan Arizona Eyalet Üniversitesi’nde Mühendislik Profesörü Klaus Lackner tarafından geliştirilen ‘ağaçlar’, doğal olarak yetişenlerden daha verimli…

Her biri yaklaşık 1,5 metre büyüklüğündeki ağaçların, ‘karbondioksit emmek için’ tasarlanmış katmanları bulunuyor. Ağaçlar, kimyasal bir reçineyle kaplanmış . Bu reçine, havadan CO2’yi depoladığı için de önem arz ediyor.

Forests of mechanical trees could be built to 'soak up carbon dioxide' | Daily Mail Online

Böylelikle, insan yapımı ağaçlar, daha sonra uçaklarda kullanılabilecek sentetik yakıt üretmek için kullanmayı, petrol ve gaz talebini azaltmaya yardımcı olabilir.

Lackner, 2,5 milyon dolarlık Enerji Bakanlığı hibesinin desteğiyle, ilki bu yıl Arizona’da açılacak olan üç büyük mekanik ağaç çiftliği kurmayı planladıklarını açıkladı.

Uzmanlar, bu üç yapay ormanın aynı anda faaliyete geçmesi durumunda, dünyanın karbon bütçesini dengelemede önemli bir yere sahip olacağı düşünülüyor.

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