Ortalık savaş alanına dönmüştü… Polis kazanın detaylarını açıkladı!

Polisten yapılan açıklama şöyle:

27.06.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nın 17-18’inci kilometreleri arasında, İbrahim ARLI (E-36) yönetimindeki TPF 807 plakalı tır araç ile hırdavat malzemesi yüklü şekilde, 5000 kg. ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Alt-Üst Geçidi ile St. Hilarion kavşağı arasındaki kısmında seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, trafik levha ve işaretlene riyayet etmeyip dikkatsiz şekilde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada aşırı fren kullanıp frenleri ısıtması sonucu, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1 kilometreleri Eziç Trafik Işıkları yakınlarına geldiğinde, frenlerinin tutmayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Kazım ÖNDER (E-59) yönetimindeki LC 273 salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan LC 273 plakalı araç, Burhan Uğur AKAŞ (E-20) yönetimindeki MV 935 plakalı salon aracın arka kısmına ve Muhammet Dede DÜZGÜN (E-23) yönetimindeki askeri aracın sol yan kısmına da çarpmıştır.

TPF 807 plakalı tır araç ise orta refüj ile refüj içerisindeki aydınlatma direğine, trafik levhasına ve çelik bariyerlere de çarptıktan sonra karşı şeride geçmiş ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mırgamat MAMMADZADE (K-25) yönetimindeki VH 753 plakalı salon aracın sağ yan kısmına, Sümer KAYA (E-68) yönetimindeki MR 932 plakalı aracın ön kısmına, Yunus HİMME TEZ (E-48) yönetimindeki MS 124 plakalı salon aracın ön kısmına ve yolun kenarındaki çelik bariyerlere de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan LC 273 plakalı araç sürücüsü Kazım ÖNDER ve araçta yolcu olarak bulunan Emine ALTINTAŞ (K-30) ile VH 753 plakalı araç sürücüsü Mırgamat MAMMADZADE ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Cuma İNAL (E-27), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Kaza sonucu yaralanan MR 932 plakalı araç sürücüsü Sümer KAYA ise, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kaburga kırıkları teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. TPF 807 plakalı tır araç sürücüsü İbrahim ARLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.