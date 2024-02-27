Otel Odasından Hırsızlık: 1.900 ABD Doları Çalındı

İskele'de Otel Odasından Hırsızlık Olayı: 1.900 ABD Doları Çalındı

25 Şubat 2024 tarihinde, saat 18:40 civarında, İskele'de bulunan bir otel odasında yaşanan hırsızlık vakası, bölgede endişe ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Söz konusu olayda, otel odasında konaklayan bir şahsın çantasından 1.900 ABD Doları nakit para çalınmıştır.

Hırsızlık vakası, polisin bilgilendirilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. İleri düzeyde yürütülen soruşturma neticesinde, olayla ilişkilendirilen şüpheli olarak E.C.Y. (E-27) isimli şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Ancak, olayın tüm detayları henüz aydınlatılmamış olup, soruşturma halen devam etmektedir.