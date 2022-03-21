Otelde Cansız Beden Bulundu

İskele, Bafra Turizm Bölgesinde bulunan bir otelde bu sabah erken saatte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskele, Bafra Turizm Bölgesinde bulunan bir otelde bu sabah erken saatte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.03.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, Joyce Phyllıs USHER (K-87) kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.