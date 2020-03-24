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Otomotiv şirketleri suni solunum cihazı üretimine hazırlanıyor

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Otomotiv şirketleri suni solunum cihazı üretimine hazırlanıyor
Otomotiv şirketleri suni solunum cihazı üretimine hazırlanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok hükümetin suni solunum cihazı ve maske üretimine destek olmaları çağrısı üzerine otomotiv şirketleri harekete geçti.

Pazartesi günü Fiat, Çin’deki fabrikalarından birini ayda bir milyon maske üretimine hazırlamaya başladı.

Birçok ülkede hastanelerde bakıma ihtiyaç duyacak kişiler için yeterli sayıda suni solunum cihazları bulunmadığı belirtiliyor.

ABD’de General Motors, Ford ve Tesla, Japonya’dan Nissan ve İngiltere’de Formula 1, solunum cihazı üretimine destek için kaynaklarını kullanma vaadinde bulundu.

ABD, Avrupa ve Asya’da birçok otomobil fabrikası koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durdurdu.

Elon Musk'tan Los Angeles'a 1255 vantilatör

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise ABD’de Los Angeles kenti yetkililerine 1255 adet solunum cihazı bağışında bulunduğunu açıkladı.

Twitter’da konu ile ilgili paylaştığı mesajında Musk, cihazları geçen hafta Çin’den aldığını ve ABD’ye taşıttığını yazdı.

Musk, daha önce koronavirüs salgınını ciddiye almayan yorumlarda bulunmuştu.

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