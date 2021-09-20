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Oygar: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi vaka sayılarını değerlendirecek

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Oygar: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi vaka sayılarını değerlendirecek
Oygar: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi vaka sayılarını değerlendirecek

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunacaklarını ve yapılacak değerlendirmenin sonucunda, aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR ve hızlı test olmadan geçmesi yönünde bir karar üretilebileceğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a bilgi veren Oygar, vakalardaki düşüşün devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu yönde bir karar alınabileceğini ve bu kararın, sınır kapılarında, büyük ihtimalle 27 Eylül Pazartesi’nden itibaren yürürlüğe konulacağını söyledi.

Oygar, “aşısız kişilerden” talep edilen son 72 saatlik negatif PCR ya da antijen test uygulamasında herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini de belirtti.

Oygar, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin cuma günkü toplantısında, AB Dijital Aşı Sertifikası almak isteyen Kıbrıslı Türklerin başvuru konusunun da ele alındığını söyleyerek, “Yurt dışına seyahat edecek Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmesi için teknik komite tarafından elektronik başvuru yapabileceği bir link verilmişti. Bu uygulama, 30 Eylül’e kadar devam edecek” dedi.

Oygar, komite toplantısında, Kıbrıslı Türkler için AB Dijital Aşı Sertifikası’na ilişkin yeni uygulama planının henüz hazır olmadığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bilgilendirme yapılacağının söylediğini de kaydetti.

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