Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar atletizm final yarışlarında kızlarda ve erkeklerde şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu atletizm takımını bugün makamında kabul etti.

Şehit Turgut Ortaokulu’nun spor branşlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklediğine dikkat çeken Özçınar “Şanınıza Şan kattınız ifadelerini kullandı.

Merhum Orhan Demircan’ın hem bölgeye hem de Şehit Turgut Ortaokul’una çok büyük katkıları olduğunu anımsatan Özçınar, “hayatta olsaydı sizinle coşar, sizinle gurur duyardı” dedi.

2021-2022 Öğretim Yılı Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final yarışlarında ortaokul kızlar ve erkeklerde çifte şampiyonluk yaşayan Şehit Turgut Ortaokulu’nu tebrik eden Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Diyarbakır’da ülkemizi Okullar Arası Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda temsil edecek genç sporculara başarılar diledi.

Ziyarette Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Sezer Cazımoğlu, Eğitmenler Hüseyin Eğitmen, Çilem Esenyel Özteknik, Serkan Baki yer aldı.