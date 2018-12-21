Özçınar, Şehitleri Anma Törenine Katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 10.00’da 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Tarih Öğretmeni Meryem Birmeç ve 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen İsmail Kayacı günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.
Konuşmalarda 21-25 Aralık 1963’ün Kıbrıs Türk halkının milli değerlerine, eşitliğe, egemen haklarına sahip çıkmak için verdiği mücadelenin minnetle anıldığı tarih olduğu vurgulanırken, Barış Harekatı’nın gerçekleşmesiyle Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içinde yaşadığına dikkat çekildi.
Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinden Açelya Azra Özarabacı’nın “Kahraman Yüzbaşı” adlı şiiri okumasının ardından anma töreni sona erdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.