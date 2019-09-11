  • BIST 101.818
  • Altın 276,132
  • Dolar 5,7565
  • Euro 6,3338
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği

»
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel sektörde istihdam edilecek engelli vatandaşların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödeneceğini açıkladı.
Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği

Engellilere asgari ücretin yüzde 80’i kadar ilave ödeme de yapılacağını, bunun da fondan karşılanacağını kaydeden Sucuoğlu, hedefin özel sektörde engelli istihdamını teşvik etmek olduğunu belirtti.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:2) Tüzük Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek onaylandı. 

Bakan Sucuoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, tasarıya ve Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na işaret ederek, engellileri istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik yatırımlarının tamamı kadar teşvik verileceğini kaydetti. Çalışma Bakanı, işverenleri, engellileri istihdam etmeye teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstihdam edilen engellilere maaştan ayrı ilave ücret desteği verileceğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, engellileri çalışma hayatına girme konusunda yüreklendirmek istediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, bu uygulamanın Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı önerisiyle hayata geçtiğini de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanu: Tek Yol BM Genel Sekreteri’nin İstediği Şekilde Müzakerelerin Yeniden Başlaması08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
  • Özersay: "Müzakerelerin sürdürülmesi istenirse, şunu garanti edebilirim; bu olmayacak"05 Temmuz 2019 Cuma 09:34
  • Özersay'dan Cenevre'de aynı nakarat: Federal ortaklık modeli tükendi..."KKTC güvenli bir ülkedir"03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:22
  • “Ne hale sokulduk anlamak kolay değil”23 Haziran 2019 Pazar 11:30
  • KKTC’ye yerleşecek çocuklu rum ailelere 15, çocuksuzlara 10’ar bin euro20 Haziran 2019 Perşembe 18:50
  • Tatar: Rumlar bu adanın tek sahibi değildir 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
  • Anastasiadis: "Çözüm için müzakerelere başlamaya hazırız"07 Haziran 2019 Cuma 12:55
  • AKEL: "Müzakereler olmazsa bölünme kalıcı hale gelecek"29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:43
  • Hasipoğlu: "UBP’nin adayı olacaktır. Çatı aday diye bir şey duymadım."26 Mayıs 2019 Pazar 15:35
  • Güney Kıbrıs'ta Fatih endişesi26 Mayıs 2019 Pazar 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti