Özellikle ergenlik dönemlerinde çıkıyor

20'lik diş, genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik dönemlerinde görülmekte olup, son dişler olarak da bilinir ve ağızda yer bulmaları genellikle sınırlıdır. Bu nedenle, çoğu zaman çeşitli belirtilerle kendini gösterir ve 20'lik diş çekiminin diş hekimleri tarafından cerrahi işlemle yapılması gerekir.

20’lik diş, ağızda bulunan son dişlerdir ve genellikle 17-25 yaşları arasında çıkarlar. Bu nedenle aynı zamanda “yüksek yaş dişi” olarak da adlandırılırlar. Genellikle diş hekimi tarafından çekilmesi gereken dişler arasında yer alırlar çünkü çıktıkları alanda yeterli yer olmaz ve bu durum çeşitli ağız problemlerine neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda 20’lik dişler sorunsuz bir şekilde çıkar ve ağızda kalabilirler.

20’LİK DİŞ KAÇ TANE, NEREDE ÇIKAR?

20’lik dişler normalde 4 adettir ve iki çenede de bulunabilirler. Üst çenede iki adet bulunurken, alt çenede de iki adet bulunur. Bu dişler, diğer dişlerin arkasında bulunan ve en son çıkan dişlerdir.

20’lik dişler genellikle diğer dişlerden daha sonradan çıktığından, ağızda yeterli yer kalmamış olabilir. Bu nedenle, çıktıkları alanda birçok soruna neden olabilirler. Çene ağrısı, diş eti iltihabı, diş çürümesi, diş çarpıklığı ve diğer ağız sağlığı sorunlarına yol açabilirler. Bu nedenle, diş hekimleri genellikle 20’lik dişleri çekmeyi önerirler.

20’LİK DİŞ BELİRTLERİ NELER?

20’lik dişlerin çıkması bazen ağrısız ve belirtisiz olabilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlası ortaya çıkar:

Ağrı: Çene bölgesinde veya ağzın arkasında ağrı olabilir. Bu ağrı, diş eti iltihabı veya dişin çıktığı alandaki basınçtan kaynaklanabilir.

Şişlik: Dişin çıktığı bölgede şişlik ve hassasiyet olabilir.

Diş eti iltihabı: Diş eti çevresinde kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olabilir. Ayrıca, diş etinde püstüller (irin) de oluşabilir.

Çiğneme sorunları: 20’lik dişler diğer dişlere baskı yapabilir ve çiğneme sırasında rahatsızlık veya ağrı hissi oluşabilir.

Çene kilitlenmesi: 20’lik dişler çene yapısına baskı yaptığından, çiğneme veya konuşma sırasında çene hareketleri kısıtlanabilir veya kilitlenebilir.

Diğer belirtiler: Kulak ağrısı, baş ağrısı, boyun ağrısı veya ateş gibi diğer semptomlar da görülebilir.

20’LİK DİŞ ÇEKİMİ NASIL YAPILIR?

20’lik diş çekimi, diş hekimleri veya diş cerrahları tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. İşlem, genellikle lokal anestezi altında yapılır ve aşağıdaki adımları içerir:

* Diş hekimi, işlemin rahat ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için bölgeyi sterilize eder ve lokal anestezi uygular.

* Diş hekimi, dişin etrafındaki kemik dokusunu ve diş eti dokusunu keserek açar ve dişin çıkarılacağı alana erişir.

* Diş hekimi, dişin çıkarılması için özel kaldırıcılar veya diş çekme aletleri kullanır. Dişin etrafındaki kemik dokusunu gevşetir ve dişi çeker. Gerekirse dişin bölünmesi gerekebilir.

* Diş çıkarıldıktan sonra, diş hekimi dişin çıkarıldığı alana gazlı bez yerleştirir ve diş eti dokusunu dikerek kapatır.

* İşlem sonrasında, diş hekimi gerekli görürse, bölgeye tampon yerleştirir ve ağız içinde uygulanabilecek diğer tedaviler hakkında bilgi verir.

20’lik diş çekimi sonrası, diş hekiminiz işlem sonrası bakım önerileri ve ağrı kesici ilaçlar verebilir. Ayrıca, diş hekimi, çıkarılan dişin yerine implant, protez veya köprü uygulamalarını değerlendirebilir. İşlem sonrası, ağrı ve şişlik hissi oluşabilir, ancak bunlar genellikle birkaç gün içinde azalır.