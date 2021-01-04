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Özersay: Muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz

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Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, hükümette yer aldıkları süreçte siyasi bir tecrübe edindiklerini söyledi.
Özersay: Muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, hükümette yer aldıkları süreçte siyasi bir tecrübe edindiklerini söyledi. Katıldığı programda soruları yanıtlayan Özersay, ilk kez muhalefette olduklarını belirterek Halkın Partisi’nin koalisyon tecrübelerinden bir ders çıkarması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Özersay, “Bir koalisyonu kurarken hangi bakanlık veya kurumda hangi yetkiye sahip olursak bir yanlışı engelleyebileceğimizi, vatandaşa verdiğimiz sözü hangi durumda tutabileceğimizi daha doğru değerlendirmek için artık tecrübemiz var. Siyaset sadece hükümette olmak için yapılmaz. Zaman zaman muhalefette kalırsınız ve denetleme görevi yaparsınız ve gizli kalan şeyleri ortaya çıkarıp üzerine giderek hükümeti yolsuzluk veya usulsüzlük yapma konusunda caydırırsınız. Muhalefette de hükümette de yolsuzlukla mücadelenin bir sonucu vardır. Önemli olan kendi içinde tutarlı olmaktır. Biz Halkın Partisi olarak düzenin bir parçası olmadık, her zaman o düzene çomak sokan olduk.” diye konuştu.

“Halkın Partisi sağduyu ve aklıselimi temsil eden bir partidir”

Halkın Partisi’nin başından bu yana şeffaflık ilkesini savunduğunun, farklı bir siyaset anlayışıyla yola çıktığının altını çizen Özersay, gerek bakanlıklarda gerekse kurumlarda  ilkelere uygun hareket edilmesini sağladıklarını, her olayın üstüne gidildiğini vurguladı. Özersay şöyle konuştu: “Halkın Partisi’nin her iki hükümetteki mevcudiyetiyle, pek çok şeyin iç yüzü şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşıldı, konuların tartışması çok daha demokratik olarak kamuoyuyla yapıldı. Halkın partisi yoluna devam edecek. Eğer bu ülkede neredeyse 40 yıldır koalisyonlarla devam eden bir sistem varsa; koalisyon içinde sağduyuyu, dengeyi ve aklıselimi temsil eden bir parti artık vardır. O da Halkın Partisi’dir.

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