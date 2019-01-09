Özersay, New York'un ardından Washington'da temaslarda bulunuyor

Özersay, ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bazı üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ardından da Beyaz Saray'da, Başkan Trump'ın ekibinden bazı yetkililerle görüşmeler yaptı.

New York'un ardından ABD'nin başkenti Washington'a geçen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temaslarına başladı.

Özersay, ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bazı üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ardından da Beyaz Saray'da, Başkan Trump'ın ekibinden bazı yetkililerle görüşmeler yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Washington temasları kapsamında, ilerleyen saatlerde Amerikan Kongre Üyeleri ile görüşecek.

Özersay'ın bugünkü önemli temaslarından biri de özellikle enerji ve güvenlik konularında, dünyanın en prestijli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde katılacağı toplantı olacak.

Özersay, Atlantik Konseyi'nde Kıbrıs Konusu'ndaki son gelişmeler, BM Barış Gücü'nün görev süresi ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz konularında bir sunum gerçekleştirecek ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.