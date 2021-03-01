Özersay'dan askerlik çağrısı...

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, HP’nin hükümette bulunduğu geçtiğimiz yıl, salgın nedeniyle hayatları olumsuz etkilenen gerek eğitimi gerekse çalışma hayatı kesintiye uğrayan gençlerin askerlik yükümlülükleri konusunda kolaylık sağlayan adımlar attıklarını hatırlattı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Özersay, “Biz görevdeyken iki tane kanun gücünde kararname bir de yasa değişikliği yapmıştık. Askerlik erteleme tarihlerini iki kez uzatmış, gençler bedelli askerlik hakkını yitirmesinler diye ülkede bir yılda kalabilecekleri toplamda 120 gün konusunda da ciddi kolaylıklar getirmiştik. Aynı zamanda yurt dışında dört yıl çalışma şartını, salgın nedeniyle işi kesintiye uğrayan ya da işini kaybeden gençleri dikkate alarak üç yıla indirmiştik. Yurt dışında maksimum eğitim süresine dair de esneklik sağlayarak çalışma yerinden gönderilmesi istenen belgelere dair de kolaylıklar yaratmıştık” diye konuştu.

“SALGININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR, GENÇLER BEDELLİ HAKLARINI YİTİRMESİN”

Özersay, aradan aylar geçmiş olmasına rağmen dünyada salgın sona ermediğini ve devam ettiğini belirterek yüksek öğrenim ve çalışma hayatına dair sıkıntıların devam ettiğine işaret etti. Özersay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu nedenle gençlerimizin askerlik yükümlülükleri konusunda yeni ve ilave düzenlemeleri bu hükümet de yapmalıdır. Kaldı ki geçtiğimiz yıl çeşitli nedenlerle saklı, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşenlerle ilgili olarak da bir af düzenlemesi yapabilmiştik. Şimdi bunları yeniden değerlendirip yeni kolaylıkları bu hükümet yapmalıdır. Sayın Başbakan’a Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızla birlikte çalışarak bu düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz."