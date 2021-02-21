Özlem Gürkut: Günlerdir iyileştiğini duymak için umutla bekledik oysa

KTTB Başkanı Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Covid-19’dan vefat eden Dr. Erdinç İnan için bir paylaşım yaptı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Covid-19’dan vefat eden Dr. Erdinç İnan için bir paylaşım yaptı.

Gürkut’ün açıklaması şu şekilde:

Kıbrıs’ın kuzeyinde ortopedi ve fizik tedavi kliniklerinin kurulup geliştirilmesindeki emeklerini dinlemiştim kendisinden. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapılışını, ondan önce hastanenin ve sağlık hizmetlerinin nasıl olduğunu anlatmıştı bana. Ülkeye bir hekim olarak döndüğünde yaşadıklarını.

Sonra sözleşmiştik buluşmaya, o anlatacaktı yine, ben de yazacaktım.

Bülent Abimle gidecektik, yemek yapacaktı üstelik bize… Pandemi biter bitmez…

Erdinç

Abi’yi kaybettik.

Günlerdir iyileştiğini duymak için umutla bekledik oysa.

Çook üzgünüm gerçekten.

Bir daha eksildik bugün.

Tüm ailesinin, sevenlerinin, meslektaşlarımızın, ülkemizin başı sağ olsun.

Hastalığı süresince tüm hastalarımıza olduğu gibi ona da yakın ilgisini esirgemeyen, iyileşmesi için canla başla çaba harcayan değerli hekim arkadaşlarımıza, hemşirelerimize, tüm sağlık ekibine, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim.

Huzur içinde uyu Dr. Erdinç İnan…