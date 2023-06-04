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Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız!

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Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız!
Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’daki ara seçimde Kıbrıs Türk halkının atanmış hükümete bir mesaj vereceğini söyledi ve bu mesajdan sonra ülkeyi hep birlikte yöneteceklerini, birlikte kazanacaklarını ifade etti. Özuslu dün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleriyle birlikte Güzelyurt Açık Pazarını ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Özuslu’ya yoğun ilgi gösteren Güzelyurt esnafı, ekonomik krizden dert yandı. CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ise, ekonomi konusunda CTP’nin birçok politika ortaya koyduğunu söyledi ve iktidara geldikten sonra hayata geçirecekleri uygulamaları yurttaşlarla paylaştı.

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