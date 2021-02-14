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Özyiğit: Özel sektör ve esnaf yine unutuldu

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bakanlar Kurulu’nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin raporu doğrultusunda kapanmayı bir hafta daha uzattığını ancak işin ekonomi kısmını yine unuttuğunu vurguladı.
Özyiğit: Özel sektör ve esnaf yine unutuldu

Üst Komite’nin ortaya koyduğu verilerin kapanmayı gerekli kıldığını, ancak yaşanmakta olan ekonomik kriz ile kapanmayla birlikte ortaya çıkacak yeni mağduriyetlere yönelik UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin yine karar üretmediğini kaydeden Özyiğit, “Emekçiler ve esnaf maalesef yine unutuldu” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile Bakanlar Kurulu’nun dün açıkladığı kararlar ile ülkede yaşanmakta olan ekonomik krize yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Covid 19 vakalarının geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle sağlık ve ekonomi alanında olumsuz gelişmeler yaşandığını, geçtiğimiz yıl kapanmayla birlikte vakalar sıfırlanmışken dönemin UBP-HP hükümetinin 1 Temmuz kararları ve karantinasız girişleri başlatmasıyla hem güvenli ülke ortamının kaybolduğunu, toplum sağlığının tekrardan tehlikeye atıldığını, hem de ekonomik krizin derinleşmesine neden olunduğunu kaydeden Özyiğit, gelinen aşamada sağlık açısından durumun kritik, ekonomi açısından ise oldukça kötü olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin mutasyona uğrayan virüsün Mart ayında pik noktasına ulaşabileceği, hastaları yatıracak yatak bulmakta zorlanıldığı, tek kişilik odalarda iki ya da üç kişinin yatırıldığı yönündeki verilerinin sağlık açısından işin ciddiyetini gösterdiğini vurguladı.

“Onbinlerce Kişi Kaderine Terk Edildi”
UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik paketin tıpkı UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan paketler gibi sorunları ve mağduriyeti giderecek içerikte olmadığını, dünkü Bakanlar Kurulu sonrasında da yine yaşanan mağduriyetlere yönelik bir karar açıklanmadığını belirten Özyiğit, “On binlerce kişi maalesef kaderine terk edildi” dedi.

Geçtiğimiz kapanma dönemi ve sonrasında binlerce işyeri kapanırken onbinlerce kişinin işsiz kaldığını, dönemin UBP-HP hükümetinin de ekonomik anlamda çare üretemediğini, 1500 TL ile 2 Bin TL’lerin ödenmesinde olduğu gibi verdiği sözleri tutmadığını ve ödemelerin aylarca geç yapıldığını anımsatan Özyiğit, “Geçen dönem ortaya koyduğumuz endişeler maalesef gerçekleşmiş, özellikle de dar ve sabit gelirliler ile küçük işletmeler ciddi bir darboğaza girmişti. Öyle anlaşılıyor ki UBP-DP-YDP hükümeti, yanlışlardan hiç ders çıkarmamış” dedi.

Özyiğit, özellikle dar ve sabit gelirliler, mikro ve küçük işletmeler ile sabit maliyeti olan işletmelerin sosyal sigorta, enerji, kira ve borçlarına odaklanacak bir paket hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz dönem TDP olarak hükümete 40 maddelik bir öneri paketi sunduklarını, sürekli olarak da önerilerini tekrarladıklarını, detaylı bir çalışmayı da abu hafta hükümete sunarak kamuoyuna duyuracaklarını belirten Özyiğit, “Öyle anlaşılmaktadır ki ekonomik ve ticari durgunluk büyüyerek sürecektir. Bu sebeple, sadece kamuyu değil, özel sektör ile hane halkını korumak için ekonomik kararların alınması kaçınılmazdır. Aksi halde ekonomi daha da küçülecek, işsizlik artacak, çoğunluğun alım gücü kalmayacaktır. Gerekli önlemleri bugün almazsak, yarınlarda çok daha büyük sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

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