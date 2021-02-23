  • BIST 1.524
  • Altın 410,313
  • Dolar 7,0472
  • Euro 8,5599
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili Zeki Çeler bugün Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili Zeki Çeler bugün Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs konusu, yakın gelecekte yapılması planlanan gayri resmi 5’li görüşme ile aşı konusu konuşuldu.

         TDP’nin Kıbrıs konusu ve 5’li görüşmeyle ilgili duruşunun net olduğu, Kıbrıs’ta en mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin, tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzalanan ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olan Federasyon tezi olduğu anımsatıldı.  TDP’nin görüşünün, içinde bulunulan süreçte yapılması gerekenin Berlin Zirvesinde ortaya çıkan metin temelinde (Her iki tarafın da onay verdiği metin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ederken, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları da içeriyordu), 11 Şubat 2014 tarihinde Sn. Eroğlu ve Anastasiades tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak yönünde olduğu aktarıldı. 

Maraş konusunda ise TDP’nin görüşünün en başından beri uluslararası hukuk içinde kalarak adımlar atılması ve bu adımların kapsamlı çözüme katkı yapacak içerikte olması yönünde olduğu belirtildi. Güven yaratıcı önlemler ile iki toplum arasındaki temasların önemli olduğu ve daha da artırılması gerektiği, ayrıca, Kıbrıslı Türklerin gerek Annan Planı gerekse de son Crans Montana süreçlerinde çözüm yönündeki duruşunu net bir şekilde ortaya koymasına rağmen bunun karşılık bulmadığı da anımsatılarak uluslararası toplumun bu gerçekleri dikkate alarak yaklaşım göstermesinin önemli olduğu belirtildi.  

         Aşı konusunda ise Kıbrıs’a gönderilen yaklaşık 60 bin doz aşıdan sadece 6 bin 600 dozun Kuzey’e verildiği, bu sayının artırılması gerektiği, ayrıca gerek AB gerekse de uluslararası diğer örgütlerin pandeminin etkilediği ülkelere sağladıkları mali kaynaktan Kıbrıs Türk toplumunun da yararlanması adına çalışmaların artırılması gerektiği aktarıldı. Özyiğit ve Çeler Kıbrıs sorununun çözümü yönünde gösterdikleri çaba ve çalışmalar nedeniyle BM Genel Sekreteri ve Özel Temsilci Spehar’a teşekkürlerini iletti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1500 TL Destek Ödemeleri Başvuruları Başladı23 Şubat 2021 Salı 15:21
  • KTAMS’tan Öğrencilerin Karantina Ücretlerinin Maliye Bakanlığı'nca Ödenmesine Tepki23 Şubat 2021 Salı 15:16
  • KIB-TEK'ten vatandaşlara borç ve elektrik kesintisi mesajı23 Şubat 2021 Salı 15:08
  • Birikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları 26 Şubat’a Kadar Ödenebilir23 Şubat 2021 Salı 14:47
  • Filiz Besim:''Ali Pilli başarılı falan olmadı''23 Şubat 2021 Salı 14:27
  • Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi23 Şubat 2021 Salı 14:22
  • Akçın: “Ürün Fiyatları İstikrara Kavuşmalı”23 Şubat 2021 Salı 14:10
  • MEMUR-SEN Başkanı Manga: “Halkın Derdi Seçim Değil Yaşam Ve Geçim Derdi”23 Şubat 2021 Salı 14:03
  • Doğuş Derya'dan 7 soru23 Şubat 2021 Salı 13:55
  • HP Genel Sekreteri Manavoğlu; "Saner ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni uyuşmuş"23 Şubat 2021 Salı 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti